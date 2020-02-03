سعر الدولار اليوم الاثنين 3-2-2020 في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار اليوم الاثنين 3-2-2020 على استقراره في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في البنوك خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاءت الأسعار في البنوك اليوم على النحو التالي:





أسعار الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.74 جنيه للشراء. 15.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.75جنيه للشراء. 15.85جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.75جنيه للشراء. 15.85جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس 15.75جنيه للشراء. 15.85جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.74جنيه للشراء. 15.84جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.74 جنيه للشراء. 15.84جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 15.75 جنيه للشراء. 15.85جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة 15.75 جنيه للشراء. 15.85جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى 15.74 جنيه للشراء. 15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.75 جنيه للشراء. 15.85 جنيه للبيع.

