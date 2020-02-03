Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الدولار اليوم الاثنين 3-2-2020 في البنوك المصرية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:21 ص
Advertisements
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
Advertisements
حافظ سعر الدولار اليوم الاثنين 3-2-2020 على استقراره في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في البنوك خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاءت الأسعار في البنوك اليوم على النحو التالي:

أسعار الدولار في البنوك اليوم 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
15.74 جنيه للشراء.
 15.84 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
 15.75جنيه للشراء.
 15.85جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
 15.75جنيه للشراء.
15.85جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
 
15.75جنيه للشراء.
15.85جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
 15.74جنيه للشراء.
15.84جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
 15.74 جنيه للشراء.
 15.84جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
 
15.75 جنيه للشراء.
15.85جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.75 جنيه للشراء.
 15.85جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
 
15.74 جنيه للشراء.
15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.75 جنيه للشراء.
15.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.7354

15.8686

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك مصر

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.76

15.86

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك بلوم

15.74

15.84

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.77

15.87

سعر الدولار في بنك SAIB

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك HSBC

15.75

15.85

سعر الدولار في المصرف العربي

15.75

15.85

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك عودة

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.76

15.86

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.75

15.85

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.75

15.85

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.74

15.84

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.75

15.85


Advertisements

أخبار تهمك

قرار عاجل من إدارة الأهلي ضد نادي الهلال السوداني

منذ يوم

تفاصيل جديدة تقلب الموازين في مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي.. وتعلق: "قلبي انكسر"

منذ حوالي 9 ساعات

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ حوالي 13 ساعة

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ أقل من نصف ساعة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نجمي الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 14 ساعة

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ يوم

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ ساعة و 18 دقيقة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 14 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 10 ساعات

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

08:51 ص

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

07:23 ص

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status