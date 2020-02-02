وزير التعليم العالي يُحيل 177 طالبا للنيابة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه هناك ضبطية من الوزارة تمكنت من ضبط الكيانات التعليمية الوهمية، لافتًا إلى أنه تم إحالة 177 طالبًا للنيابة لتزويرهم شهادات لا يستحقونها.



وطالب "عبدالغفار"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، المواطنين بالاطلاع على موقع الوزارة لمعرفة المعاهد والأكاديميات المعتمدة.



وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد الكيانات الوهمية، مضيفا: "هذه الكيانات لا تمنح شهادات معترف بها ومعتمدة".

