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بث مباشر مشاهدة مباراة انتر ميلان واودينيزي بث مباشر يلا شوت اليوم 02/02/2020 الدوري الإيطالي كالتشيو

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:42 م
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مباراة انتر ميلان واودينيزي
مباراة انتر ميلان واودينيزي
الفجر الرياضي
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رابط بث مباشر مباراة انتر ميلان واودينيزي يلا شوت ينزل الانتر اختبارا جديدا في مشواره ببطولة الدوري الإيطالي، يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020 ، عندما يحل ضيفا على نظيره أودينيزي، ملعب “الفريولي” ضمن مباريات الجولة الـ22 من المسابقة ، في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة ، والساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة ، ويتواجد الأنتر في المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر يوفنتوس بعد أن تعادل في أخر ثلاث مباريات ، فيما يحتل أودينيزي المركز الـ14 برصيد 24 نقطة ، من 7 انتصارات وثلاث تعادلات و تلقي 11 هزيمة ، وكان قد حقق النيراتزوري بقيادة المدرب أنطونيو كونتي الفوز على أودينيزي بنتيجة هدف مقابل لاشئ في لقاء الذهاب .

ويسعى النيراتزوري لتدارك النتائج السلبية التي يمر بها الفريق بقيادة المدرب أنطونيو كونتي ، حيث لم يحقق الانتصار في ثلاث مباريات متتالية، ويتأهل بشق الأنفس إلى نصف نهائي كأس إيطاليا ،بعد الفوز على فيورنتينا بنتيجة 2-1 ، في اللقاء الذي جمع بينهم قبل أيام ، يعوّل مدرب إنتر ميلان أنتونيو كونتي، على الصفقات الثلاث التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية وهم الإنجليزي أشلي يونغ من مانشستر يونايتد، وصانع الألعاب الدنماركي كريستيان اريكسن من توتنهام، والنيجيري فيكتور موسيس من تشيلسي الإنجليزي ايضاً، لمنح فريقه دفعة معنوية جديدة، بعد سقوطه في دوامة التعادلات ، بينما يدخل لوكا غوتي المدير الفني لأودينيزي المباراة باحثا عن مداواة جراح الفريق بعد أن تلقى الخسارة في آخر مباراتين علي يد بارما وميلان .



بطاقة مباراة أودينيزي ضد انتر ميلان
🏆البطولة : الدوري الايطالي .
🏅الجولة : (الأسبوع 22) .
🏟الملعب : الفريولي .
🎤التعليق الصوتي : رؤوف خليف .
📺القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .
⌚الموعد : الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⏰التاريخ : الأحد ( 02-02-2020 ) .
⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

انتر ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4
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