مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر| Barcelona live stream

يلتقي نادي برشلونة نظيره ليفانتي، غدا الأحد، في إطار مباريات الجولة 22 مباريات إياب الدوري الأسباني .





موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي

تقام مبارة برشلونة ضد ليفانتي على ملعب "كامب نو" في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق يوسف سيف.





ترتيب الفريقين بجدول الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق برشلونة المركز الثاني في الدوري الأسباني برصيد 43 نقطة حصيلة لعب 21 مباراة، بينما يتصدر ليفانتي المركز الـ13 برصيد 21 نقطة حصيلة لعب 26 مباراة.



