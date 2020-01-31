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اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:36 ص
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نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة
نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة
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اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

يمكن الآن لجميع الطلاب والطالبات معرفة نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo gov results عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، وينتظر النتيجة ترقب شديد من قبل الطلاب والطالبات لكي يطمئنوا على مستقبلهم التعليمي بعد أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020، ولكي يطمئن أولياء الأمور أيضًا على نتيجة أولادهم، ويستعد للدخول في الفصل الدراسي الثاني ويتم إنهاء مرحلة الشهادة الإعدادية، ونتابع معكم لحظة بلحظة الموعد الرسمي لظهور نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم للعام الدراسي 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح بمدارس القاهرة 77,7%، وحضر الامتحانات 150,929 طالب وطالبة نجح منهم 117,271.


وأتم أيضًا محافظ القاهرة اعتماد نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، حيث بلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالب 100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95%، كما اعتمد أيضًا نتيجة نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم المهنية وبلغت نسبة النجاح فيها 92,5%.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، بأنه يمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على بيان درجاتهم عبر الانترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس لمعرفة نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم.


رابط نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم
أصبح الآن بإمكان جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال موقع بوابه نتائج التعليم الاساسى عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، عن طريق كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب ومن ثم الضغط علي كلمة "عرض النتيجة"، وذلك لمعرفة بيان درجات طلاب الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة.

وفي وقت سابق، صرح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن يتم حتى الآن مراجعة أوراق الطلاب وتصحيحها ثم يتم رصدها مباشرة ورفعها على الموقع الإلكتروني لكي يتم الاستعلام عن نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم فور ظهورها مباشرة.


وصرح مصدر مسئول بالمديرية، أن موعد ظهور نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم ستكون بداية الأسبوع المقبل في أوائل شهر فبراير 2020، وقتها يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من والاستعلام عن النتيجة، وأكد أن نسبة النجاح كبيرة بالفصل الدراسي الأول، وعملية تصحيح الأوراق تسير على النهج الصحيح لكن يأخذ كل طالب الدرجات التي يستحقها.

استمرت اختبارات الشهادة الإعدادية على مدار أسبوع  وانتهت الأسبوع الماضي بكافة المحافظات وكذلك القاهرة، وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سير الامتحانات بمدرسة الطبرى الاعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكد أنه تم اعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة بينهم 83500 طالب و 80500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام.




اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)


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