هدف صلاح الآن| بث مباشر ليفربول .. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد مباشر 29-1-2020 الدوري الانجليزي YALLAKORA

بث مباشر مشاهدة مباراة وست هام ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم .





وفي السطور التالية يأخذكم الفجر الرياضي في جولة لتعريفكم بأبرز المستجدات قبل مباراة الفريقين بالإضافة إلى روابط البث المباشر التي تمكنكم من متابعتها على الهواء مباشرًة .





يلا كورة yalla kora وقبل المباراة نجح فريق نادي وست هام في الحصول على توقيع لاعب الوسط التشيكي توماس سوتشيك على سبيل الإعارة قادمًا من فريق نادي سلافيا براج .





يلا شوت yalla shoot وشارك سوتشيك صاحب الأربعة وعشرين عامًا مع المنتخب الأول لبلاده كما أنه أبلى بلاء حسن في الكثير من الاستحقاقات الهامة .





كورة جول kora goal وفي تصريحات صحفية أدلى بها ديفيد مويس المدير الفني للفريق أكد أن لاعبه الجديد سوف يعزز من التشكيلة الأساسية للهامرز ويمنحها الكثير من القوة المختلفة .





كورة ستار kora star وأضاف مويس أنه كان قائد لفريقه ولعب في مركز خط الوسط المدافع وعلى الرغم من ذلك أحرز الكثير من الأهداف حينما تحول إلى وسط مهاجم .





لايف فور إتش دي live7hd وتحسر مويس عن قدوم اللاعب متأخرًا حيث أنه كان يريده أن يبدأ بالتشكيلة الأساسية ضد ليفربول لكنه يثق في المجموعة الموجودة .





وسوف تنطلق مباراة ليفربول مع وست هام يونايتد بعد أقل من ساعة من الآن ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعتها عبر روابط البث المباشر التي نوفرها لكم والتي تضمن مشاهدة المباراة بجودة عالية .



