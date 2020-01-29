تشكيل ليفربول الرسمي ضد وست هام| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي beIN HD 2

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق وست هام يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب لندن ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - روبرتسون - جوميز.

خط الوسط : هيندرسون - فينالدوم - تشامبرلين.

خط الهجوم : اوريجي - محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو.





وكان فريق ليفربول قد حقق الفوز في المباراة الماضية على حساب فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير.



