فودافون تكشف موقف STC من تطوير مشروع التأمين الصحي الشامل

أكد الكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، أن شركته تضمن كافة حقوق العملاء والموردين والعاملين بالشركة دون أى تغيير.





وأشار رئيس فودافون مصر خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن كافة التعاقدات التي تمت مع الحكومة المصرية وخصوصا فيما يخص تطوير نظام التأمين الصحي الشامل سارية وتم مراعاتها في العقود وسيلتزم المشتري وهو شركة الاتصالات السعودية STC بتنفيذها بكامل بنودها دون تغيير أو تعديل.





وأضاف أن شركة STC ستكون ملتزمة أيضًا بكافة التعاقدات مع شركات القطاع الخاص التى ترتبط لفودافون مصر بمشروعات معها الخدمات الأخرى.



