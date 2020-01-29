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فودافون تكشف موقف STC من تطوير مشروع التأمين الصحي الشامل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:55 م
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الكسندر فرومان
الكسندر فرومان
أحمد الشيخ
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أكد الكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، أن شركته تضمن كافة حقوق العملاء والموردين والعاملين بالشركة دون أى تغيير.

وأشار رئيس فودافون مصر خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن كافة التعاقدات التي تمت مع الحكومة المصرية وخصوصا فيما يخص تطوير نظام التأمين الصحي الشامل سارية وتم مراعاتها في العقود وسيلتزم المشتري وهو شركة الاتصالات السعودية STC  بتنفيذها بكامل بنودها دون تغيير أو تعديل.

وأضاف أن شركة STC ستكون ملتزمة أيضًا بكافة التعاقدات مع شركات القطاع الخاص التى ترتبط لفودافون مصر بمشروعات معها الخدمات الأخرى.


وكانت شركة الاتصالات السعودية STC قد قالت إن إجمالى تقييم شركة فودافون مصر يبلغ 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودى، مضيفة أنها اتفقت مع شركة فودافون العالمية، على شراء حصتها البالغة 55% فى شركة فودافون مصر، مقابل 2.392 مليار دولار تعادل 8.970 مليار ريال سعودى، على أن يتم تحديد المقابل المالى النهائى عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية

وتنفذ شركة فوادفون بالشراكة مع الدولة  الجزء الخاص بميكنة خدمات التأمين الصحي للمواطن ضمن مشروع تطوير التأمين الصحى الشامل.

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