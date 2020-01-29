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القومي يختتم استعداداته للمشاركة في بطولة الصيد للبراعم

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:46 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اختتم فريق القومي استعداداته للمشاركة في بطولة الصيد للبراعم، والتي تقام على ملاعب نادي الصيد بداية من غد الخميس وتستمر حتى 7 فبراير المقبل، ويشارك بها 41 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات لأعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2009 و2010.

ويشارك نادي القومي في البطولة بفريق مواليد 2006، والذي يضم عدد من العناصر المميزة، حيث انضم من هذا الفريق 6 لاعبين لمنتخب القاهرة الذي يستعد للمشاركة في مونديال المدن، وهم: محمد عبدالسلام، وأمين علاء الدين، وزياد جلال، ويوسف أشرف، ومحمد أحمد، وعبدالرحمن شريف.

ويضع مجلس إدارة نادي القومي برئاسة محمد عبدالله آمالا كبيرة على هذا الفريق، حيث يتوقع أن يخوض منه أكثر من لاعب فترة معايشة خارجية خلال المرحلة المقبلة، لإكسابهم مزيدا من الاحتكاك والخبرات الاحترافية المبكرة التي تفتح لهم مجال الاحتراف الخارجي.

وأكد عبدالله أن مشاركة فريق القومي مواليد 2006 في بطولة نادي الصيد يأتي ضمن خطة إدارة النادي وشركة يوسبورت الراعية للنادي، من أجل دعم كل فرق قطاع الناشئين بما يحقق للمدربين واللاعبين الأجواء المناسبة لإفراز العناصر الموهوبة، مشيرا إلى أن بطولة نادي الصيد دائما ما تشهد منافسة قوية بين الفرق المشاركة نتيجة للاهتمام الكبير الذي توليه لها اللجنة المنظمة، مضيفا أن فريق القومي سيكون هدفه الفوز بكأس البطولة لهذه المرحلة السنية.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لنادي القومي يلعب في دوري القسم الثالث، وتعاقدت إدارة النادي مع أحمد رضوان لاعب الأهلي الأسبق لتدريب الفريق، وتهدف الإدارة إلى بناء فريق قوي ينافس في الموسم المقبل على الصعود لدوري القسم الثاني ثم إلى الدوري الممتاز.

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