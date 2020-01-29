بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر "مواجهة الريال" هدف ريال مدريد اليومHD يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً على نظيره ريال سرقسطة اليوم الأربعاء 29 يناير، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، والمقرر إقامتها على معقل سرقسطة "لا روماريدا".





بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر "مواجهة الريال" هدف ريال مدريد اليومHD ويطمح النادي الملكي في تخطي عقبة سرقسطة في كأس الملك، وبلوغ الدور ربع النهائي، فيما يأمل الفريق الأندلسي في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، وإقصاء القطب الآخر في العاصمة مدريد، عقب خروج أتليتيكو مدريد من دور الـ 32 على يد فريق ليونيسا.





بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر "مواجهة الريال" هدف ريال مدريد اليومHD





بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر "مواجهة الريال" هدف ريال مدريد اليومHD بلغ ريال مدريد هذا الدور، بعد أن تغلب على فريق سلامينكا في دور الـ 32 من البطولة بثلاثية مقابل هدف، فيما أزاح سرقسطة فريق فريق ريال مايوركا بنفس النتيجة.





مباراة ريال سرقسطة ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة لها





بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر "مواجهة الريال" هدف ريال مدريد اليومHD ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر، الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.





بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر "مواجهة الريال" هدف ريال مدريد اليومHD تنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية الأولى "KSA Sports 1 HD" المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وفق التردد 12248 عمودي، بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 3/4K وسيعلق على المباراة المعلق ابسعودي الشهير فهد العتيبي.



