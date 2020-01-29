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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة real madrid رابط bein SPORT بث مباشر مباراة ريال مدريد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:09 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة real madrid رابط bein SPORT بث مباشر مباراة ريال مدريد يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً على نظيره ريال سرقسطة اليوم الأربعاء 29 يناير، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، والمقرر إقامتها على معقل سرقسطة "لا روماريدا".

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة real madrid رابط bein SPORT بث مباشر مباراة ريال مدريد ويطمح النادي الملكي في تخطي عقبة سرقسطة في كأس الملك، وبلوغ الدور ربع النهائي، فيما يأمل الفريق الأندلسي في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، وإقصاء القطب الآخر في العاصمة مدريد، عقب خروج أتليتيكو مدريد من دور الـ 32 على يد فريق ليونيسا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة real madrid رابط bein SPORT بث مباشر مباراة ريال مدريد بلغ ريال مدريد هذا الدور، بعد أن تغلب على فريق سلامينكا في دور الـ 32 من البطولة بثلاثية مقابل هدف، فيما أزاح سرقسطة فريق فريق ريال مايوركا بنفس النتيجة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة real madrid رابط bein SPORT بث مباشر مباراة ريال مدريد مباراة ريال سرقسطة ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة لها

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة real madrid رابط bein SPORT بث مباشر مباراة ريال مدريد المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر، الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة real madrid رابط bein SPORT بث مباشر مباراة ريال مدريد المباراة على قناة السعودية الرياضية الأولى "KSA Sports 1 HD" المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وفق التردد 12248 عمودي، بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 3/4K وسيعلق على المباراة المعلق ابسعودي الشهير فهد العتيبي.

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