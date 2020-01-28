بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك





أتاح موقع بوابه التعليم الاساسي نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول، في المحافظات التي اعتمدت نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، وفيما يلي سنقدم لكم رابط بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجة 3 اعدادي.









رابط بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول





بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجتك حسب محافظتك، ادخل هنا للاستعلام عن النتيجة . حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على مصلحة الطلاب، نستعرض عليكم الآن رابط



