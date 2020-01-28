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بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:16 م
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بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك
أتاح موقع بوابه التعليم الاساسي نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول، في المحافظات التي اعتمدت نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، وفيما يلي سنقدم لكم رابط بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجة 3 اعدادي.
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رابط بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على مصلحة الطلاب، نستعرض عليكم الآن رابط بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجتك حسب محافظتك، ادخل هنا للاستعلام عن النتيجة.
بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك
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