"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

نتائج التعليم الاساسي.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now



لتسهيل مهمة أولياء الأمور والطلبة تنشر وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعداوية " نتيجة 3 اعدادي الترم الاول " أون لاين عبر رابطها الرسمي ويمكن الآن الدخول على الموقع وكتابه رقم الجلوس والاسم والحصول على النتيجة.



نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة وإعتمد المحافظ “أحمد راشد” بنسبة 71% وهي وإحتلت المركز الأول إدارة الهرم، الثاني أكتوبر، الثالث الشيخ زايد وحضر خالد حجازي أثناء تواجد المحافظ وقد حرص على سير العملية التعليمية واللجان، كما كان مطلع على أعمال التصحيح بالكنترولات المنتشرة في محافظة الجيزة، ويتبقى فقط وضع النتائج داخل الشئون الطلابية وذلك بإستخدام رقم الجلوس، وقد أعرب محافظ الإسكندرية بالإتفاق مع وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2020||نتائج إعدادية الإسكندرية، والجدير بالذكر أنه تقدم 153 ألف و537 طالب والتي تعد من أكبر محافظات مصر بعد القاهرة.



تحديث: يتم الآن رفع النتيجة وقد بدأ الطلاب الإمتحانات منذ يوم 16 يناير وإنتهت 23 يناير، وتختلف الدرجات بكل مادة فعلى سبيل المثال اللغة العربية 80 درجة، اللغة الأجنبية 60، العلوم 40، الرياضيات 60، الدراسات الإجتماعية 40 والمجموع النهائي من 240 درجة.



مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة



نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة



تعد الجيزة هي رابع المحافظات التي تعتمد نتائج طلابها، فقد أعلنت كفر الشيخ الأول، محافظة مطروح الثانية، الإسكندرية اليوم الثالثة، والجيزة هي الرابعة كل ما يجب فعله هو إختيار المحافظة التابع لها بالضغط على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، لتتوجه إلى الموقع الخاص بنا وكتابة رقم الجلوس في المربع الفارغ لتظهر البيانات متضمنة معلومات الطالب والدرجات بالإضافة إلى المجموع الكلي.



نتائج الشهادة الإعدادية

النتيجة الحالة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة - قريبا

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية - قريبا

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة - بعد قليل

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية -ىقريبا

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية - قريبا

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان - قريبا

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط - قريبا

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر - قريبا

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر - قريبا

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة - قريبا

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف - قريبا

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد- قريبا

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء- بعد قليل

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط- بعد قليل

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج- بعد قليل

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس- بعد قليل

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء- بعد قليل

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية- بعد قليل

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم - بعد قليل

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا- بعد قليل

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الآن النتيجة

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح - بعد قليل

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية- بعد قليل

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا- بعد قليل

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوداي الجديد- بعد قليل

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

سيتم رفع الملف خلال وقت وجيز تابعونا

انتقل لصفحة النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة



كما يمكن الإستعلام عن ترتيبك على مستوى المحافظة وقد أعلنت محافظة كفر الشيخ عن توفير التظلمات للصف الثالث الإعدادي، وذلك من بداية يوم الجمعة القادم من الساعة 09:00 صباحًا حتى 01:00 ظهرًا، وتستمر لمدة أسبوعين متصلين في تلقي طلبات التظلمات، وسوف نتابع جميع المحافظات خلال الفترة القادمة حول مواعيد التظلمات.



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس

قدم محافظ الجيزة ووكيل الوزارة خالد حجازي خالص التهانئ للطلاب وقد وصل عدد اللجان المنتشرة في الجيزة إلى 615، ونحن في إنتظار رفع الدرجات ستكون حالتها بعد الظهور بالجدول “ظهرت النتيجة”، وإذا رغبتم أن تكونوا أول الحاصلين عليها أترك تعليقا وسنرد برسالة تضم نتيجتك.



نتائج التعليم الاساسي.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

