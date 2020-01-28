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kora online يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه اليوم 1/28 بدوري أبطال آسيا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:43 م
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بوابة الفجر
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يستضيف أهلي جدة نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي مساء اليوم الثلاثاء 28-1-2020 على ملعب الجوهرة المشعة، حيث ستقام مباراة قوية للغاية بين الفريقان في إطار الملحق الآسيوي المؤهلة إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للموسم القادم.

رابط مشاهدة مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 1، وأسندت مهمة التعليق على أحداثها للمعلق المخضرم رؤوف خليف، ومن المقرر إنطلاق صافرة بداية المواجهة الأولى بتمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.3

تأهل فريق استقلال دوشنبه لمواجهة الأهلي السعودي بعد فوزه على لوكوموتيف طشقند بنتيجة هدف دون رد بالدور التمهيدي الثاني من البطولة الآسيوية، بينما يأتي خوض الراقي لتلك المواجهة كونه صاحب المركز الرابع بالموسم الماضي، خلفاً للنصر الذي حصد اللقب، والهلال الذي جاء بالمركز الثاني.

وسيفتقد الأهلي لجهود هدافه السوري عمر السومة بسبب الإصابة التي تعرض لها في كتفه أثناء مشاركته مع فريقه أمام الرائد بالدوري السعودي، وتقرر غياب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين إسبوعين إلى ثلاثة

وأعلن الحساب الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، بغياب الرباعي الأجنبي المشارك في قائمة الفريق الآسيوي، وضمت كلاً من عمر السومة، والجزائري يوسف بلايلي، والبرازيلي جوزيف دي سوزا، والألماني ماركو مارين.

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