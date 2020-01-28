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«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة اهلي جدة واستقلال دوشنبه بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:36 م
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مشاهدة مباراة الاهلي السعودي
مشاهدة مباراة الاهلي السعودي
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كورة اون لاين ماشت الاهلي واستقلال دوشنبة اليوم حيث يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق استقلال دوشنبه ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال أسيا 2019-20 يوم الثلاثاء القادم 28 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 3 جمادى الآخر 1441 هجرياً، والتي تستضيفها مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة” بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية ، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الدور التمهيدي الأخير ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا الثلاثاء: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي
بث مباشر مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال آسيا في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا. حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

موعد مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه الثلاثاء في دوري أبطال آسيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا في يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الثلاثاء، في تمام الساعة


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