كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahly» هدف السومة رابط الاهلي HD

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي ضد استقلال دوشنبة اليوم ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه الثلاثاء 28/1/2020 في دوري أبطال آسيا، حيث يطمح فريق استقلال دوشنبه المتواضع من طاجكستان في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، من خلال حلوله ضيفاً على فريق الأهلي السعودي على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020.





كورة اون لاين ماشت الاهلي واستقلال دوشنبة اليوم حيث يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق استقلال دوشنبه ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال أسيا 2019-20 يوم الثلاثاء القادم 28 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 3 جمادى الآخر 1441 هجرياً، والتي تستضيفها مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة” بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية ، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الدور التمهيدي الأخير ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا، علماً بأن مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه لنقل المباريات.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا الثلاثاء: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي

بث مباشر مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال آسيا في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا. حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.





موعد مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه الثلاثاء في دوري أبطال آسيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا في يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الثلاثاء، في تمام الساعة:





الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.







