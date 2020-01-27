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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:12 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 27/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || تحطم طائرة ركاب وسط أفغانستان

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بتحطم طائرة ركاب تابعة لشركة أريانا الأفغانية في إقليم غزنة وسط أفغانستان.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || ماليزيا تفرض حظرا مؤقتا على زوار ووهان وهوبي
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
فرضت ماليزيا، اليوم الاثنين، حظرا مؤقتا على المواطنين الصينيين من مدينة ووهان ومقاطعة هوبي المحيطة بها، في محاولة لوقف انتشار تفشي فيروس كورونا في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || والد ميجان يعارض تنحي ابنته والأمير هاري عن دورهما الملكي
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
قال توماس ماركلي، والد ميغان، دوقة ساسكس البريطانية، اليوم الاثنين، إن ابنته وزوجها الأمير هاري قد أضرا بالملكة إليزابيث والعائلة المالكة بالتراجع عن واجباتهم الملكية بطريقة مفاجئة، وفقا لما أوردته "رويترز".

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الكلمات المفتاحية

مدينة ووهان فيروس انتشار الكورونا

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