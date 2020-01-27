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عاجل.. تحطم طائرة ركاب وسط أفغانستان

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:06 م
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تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
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أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بتحطم طائرة ركاب تابعة لشركة أريانا الأفغانية في إقليم غزنة وسط أفغانستان.


أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بتحطم طائرة ركاب تابعة لشركة أريانا الأفغانية في إقليم غزنة وسط أفغانستان.

 

وفي سياق متصل، قد أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، في وقت سابق، تحطم طائرة ركاب مدنية من طراز انتونوف-24 روسية الصنع عائدة لشركة طيران (بامير) تحطمت شمالي البلاد، وهي تقل 43 شخصا بين طاقم ومسافرين بضمنهم عدد من الاجانب.

 

ويذكر أن الطائرة كانت تقل 38 مسافرا وطاقما مكونا من خمسة اشخاص، وتبين لاحقا ان ستة من الركاب كانوا من الاجانب.


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وسط أفغانستان طائرة ركاب تحطم طائرة أفغانية افغانستان

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