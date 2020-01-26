كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا كورة ستار kora star

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد النجم الساحلي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا كورة جوول بدون تقطيع

وتذاع مباراة الأهلي والنجم الساحلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على قناة bein sports Hd 1.

يلا شووت بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي، يسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، واستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل ضمان مركز مؤهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا كورة أون لاين kora online

ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي - علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - كهربا.

خط الهجوم : جونيور أجاي.







