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«كورة لايف Egypt» مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط مصر "بطولة إفريقيا"

الأحد 26/يناير/2020 - 05:40 م
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مشاهدة مباراة مصر وتونس
مشاهدة مباراة مصر وتونس
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بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وتونس كرة اليد اليوم الأحد، في مواجهة هامة وقوية يسعى المنتخب الوطني المصري لكرة اليد لتحقيق حلم وآمال الملايين من المصريين الليلة، حلم الوصول إلى أوليمبياد طوكيو 2020، هذا الحلم الذي يعد على مشارق ساعات قليلة إمّا أن يتم تحقيقه أو سيكون هناك طريق آخر يسيرون فيه على أمل الوصول، اليوم، الأحد السادس والعشرين من يناير 2020، وفي تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي، يلتقي المنتخب الوطني المصري بنظيره المنتخب التونسي في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد 2020 والمقامة على الأراضي التونسية.

مشاهدة مباراة مصر وتونس كرة اليد
البداية مع المنتخب الوطني المصري والذي تأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2020، والمقامة حاليًا في تونس، بعد تمكنه من المرور من عقبة المنتخب الجزائري في مباراة قوية وصعبة في نصف النهائي، فاز بها المنتخب المصري بشق الأنفس على المنتخب الجزائري بنتيجة 30-27، في مباراة قوية وبالرغم من أن طريق المنتخب الوطني المصري كان قويًا وصعبًا للوصول إلى النهائي إلّا أنّ إصرار لاعبيه والجهد المبذول جعلهم يتخطون المنتخبات التي كانت في طريقهم وأبرزهم منتخب أنجولا والذي تمكنوا من تجاوزه في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2020، لذلك يسيعى المنتخب المصري أن يسهل على نفسه الليلة مهمة الوصول إلى أوليمبياد طوكيو 2020، وسيبذل قصارى جهده من أجل الخروج من المباراة بالفوز الغالي وحمل كأس البطولة وبطاقة التأهل إلى الأوليمبياد.


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