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live| يلا شوت مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم في البطولة العربية hd

الأحد 26/يناير/2020 - 04:52 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستظيف استاد السكندرية لقاء الاتحاد السكندري والاسماعيلي اليوم السبت 28 – 12 – 2019 في المباراة المقامة في الدور الثمن نهائي لمرحلة الذهاب بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري من بطولة كأس محمد السادس، نقدم لكم اليوم عبر موقعكم الرياضي ” صحيفة العين”  متابعة مباريات كأس محمد

السادس في خدمة مجانية ننقلها إليكم دوما.
 

يحل مساء اليوم الدراويش ضيفا ثقيلا على فريق الإتحاد السكندري في مباراة قوية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة المصرية وجماهير الفريقين، حيث يرغب كلا من الاسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في الفوز

في مواجهة الفريقين مساء اليوم، ويرغب كلا الفريين في المواجهة المقامة بينهما مساء اليوم في تحقيق الفوز من أجل تسهيل مهمته في مباراة الاياب من أجل التأهل لدور نصف النهائي من البطولة العربية، لذلك ستكون المواجهة بين الفريقين حافلة بالمتعة والأثارة والقوة اللازمة لأسعاد وأمتاع الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة لا سيما ان كل نادي أمام فرصة للفوز وللخسارة .
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الكلمات المفتاحية

مباراة الاسماعيلي والاتحاد

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