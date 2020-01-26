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yalla shoot| يلا شوت مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم في البطولة العربية

الأحد 26/يناير/2020 - 04:24 م
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مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري
مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري
الفجر الرياضي
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يظهر الإسماعيلي بقميصه الأساسى باللون الأصفر والشورت الأزرق، فيما سيظهر فريق الاتحاد السكندرى بقميصه الأخضر خلال المباراة التى ستجمع الفريقين غدا، الأحد، فى إياب دور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وذلك خلال الاجتماع الفنى الذى عقد منذ قليل بحضور مراقب المباراة والمنسق الإعلامى ومن جانب الإسماعيلى تواجد طارق أبو الليل وأحمد سالمان عضوا الجهاز الإدارى فضلا عن مسئولى الفريق السكندرى.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها خلال المباراة المقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية بحضور جماهيرى يصل إلى 5000 مشجع.

ويضع الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، اليوم السبت، خطة إسقاط الاتحاد السكندرى فى اللقاء المقرر له السادسة مساء غد الأحد باستاد الإسماعيلية، لاسيما بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وحرص جوميز على مشاهدة كل مباريات زعيم الثغر فى الدورى المحلى، بالإضافة لمباريات الاتحاد فى البطولة العربية لاستكشاف الفريق والتعرف على نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الفريقين بالبطولة العربية، حيث خصص يومياً مشاهدة مباراتين للاتحاد استعداداً لحسم المباراة لصالح الفريق الأصفر والتأهل للدور التالى بالبطولة، ويحلم عشاق الدراويش بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة العربية والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الإسماعيلى، ويتسلح الفريق الأصفر بمدربه الجديد جوميز ونجومه الواعدين باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وهمام طارق ومحمد الشامى.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.

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