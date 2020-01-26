watch live مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية مجانا youtube بث مباشر مباراة السعودية قناة مفتوحة ksa sport نهائي كأس آسيا

يصطدم المنتخب السعودي الأولمبي بنظيره الكوري الجنوبي يوم الاحد القادم 26 يناير على أرضية ملعب راجامالانغا، وذلك في إطار نهائي بطولة كأس آسيا تحت سن 23 سنة المقامة في تايلاند للموسم الجاري 2020.





وسيكون موعد مباراة المنتخب الأخضر السعودي وكوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 بتوقيت أبو ظبي، وتنقل على الهواء عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD10 بأداء صوتي للمعلق عامر الخوذيري.





تمكن المنتخب السعودي الأولمبي من حجز بطاقة الدور النهائي بعد فوزه على أوزبكستان في مباراة شهدت الكثير من الإثارة، إذ تمكن الأخضر من الفوز على نظيره الاوزبكي بصعوبة بالغة بنتيجة هدف وحيد وقع عليه ناصر العمران في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.





وفي الجانب المقابل تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى نهائي البطولة القارية عقب فوزه على أستراليا بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقان يوم الأربعاء الماضي، ووقع على ثنائية كوريا كل من كيم داي ون، ولي دوج جيونج، بحلول الدقيقتين 56، و76 من زمن شوط اللقاء الثاني.





استهل منتخب السعودية الأولمبي تحت 23 عام مشواره في البطولة الآسيوية بتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط في دور المجموعات، وفي ربع النهائي فاز على تايلاند بهدف وحيد، وكرر انتصاره بنفس النتيجة على أوزبكستان في نصف النهائي.



