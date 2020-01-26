كورة لايف - GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة البارسا اليوم يخوض المنتخب الأولمبي السعودي مباراة من العيار الثقيل اليوم الأحد ضد كوريا الجنوبية في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة والتي تستضيفها دولة تايلاند.





كورة لايف - GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة البارسا اليوم موعد مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية والقنوات الناقلة





كورة لايف - GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة البارسا اليوم يستضيف ملعب “راجامانغالا” مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية وذلك مساء اليوم الأحد 26 يناير في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مدينة مكة المكرمة والرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.





كورة لايف - GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة البارسا اليوم وكان منتخب السعودية قد تأهل إلى النهائي عقب فوزه على أوزبكستان بهدف نظيف سجله ناصر العمرام، بينما كوريا الجنوبية تأهلت على حساب أستراليا بالفوز بهدفين نظيفين.





كورة لايف - GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة البارسا اليوم وحصل المنتخب الأسترالي على المركز الثالث عقب فوزه أمس السبت أمام أوزبكستان بهدف نظيف وبذلك يرافق السعودية وكوريا الجنوبية إلى أولمبياد طوكيو.





كورة لايف - GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة البارسا اليوم وسيتم نقل مباراة السعودية مع كوريا الجنوبية في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 10 بصوت عامر الخوذيري.





كورة لايف - GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة البارسا اليوم كما تقرر أن تُذاع أيضاً مباراة نهائي كأس آسيا عبر قناة الكأس 3 hd بتعليق سمير اليعقوبي.



