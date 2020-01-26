مشاهدة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية بث مباشر اليوم مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية BEIN يواجه المنتخب السعودي الأولمبي، غدًا الأحد، نظيره منتخب كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.





مشاهدة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية بث مباشر اليوم مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية BEIN وستنطلق مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في تمام الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب راجامانجالا الدولي في تايلاند.





مشاهدة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية بث مباشر اليوم مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية BEIN وقبل إقامة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، كان المنتخب السعودي تأهل إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على المنتخب الأوزبكي بهدف دون رد سجله اللاعب ناصر العمران، بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية للنهائي على حساب المنتخب الأسترالي بنتيجة هدفين دون رد.





مشاهدة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية بث مباشر اليوم مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية BEIN يذكر أن المنتخب السعودي كان ضمن تأهله لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد الفوز على المنتخب الأوزبكي في دور نصف النهائي بهدف دون رد.





مشاهدة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية بث مباشر اليوم مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية BEIN وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قال بأن الأخضر الأولمبي سيشارك في بطولة ودية دولية في فرنسا خلال الفترة المقبلة استعدادًا لخوض أولمبياد طوكيو 2020.



