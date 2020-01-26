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كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد KORA LIVE يوتيوب مباراة منتخب مصر لكرة اليداليوم NOW

الأحد 26/يناير/2020 - 08:35 ص
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بوابة الفجر
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موعد مباراة مصر وتونس كرة اليد، تمكن المنتخب الوطني المصري لكرة اليد في التأهل الي نهائي بطولة أمم افريقيا 2020، وذلك بعدما حقق فوز غالي علي المنتخب الجزائري في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة الماضية علي صالة رادس بتونس التي تستضيف منافسات البطولة حتى السادس والعشرين من يناير الحالي، والتي انتهت بنتيجة 30 / 27.

تمكن المنتخب التونسي في التأهل الي الدور النهائي من بطولة أمم افريقيا، المقامة حاليا في دولة تونس، وذلك بعدما تمكن في التغلب علي منتخب أنجولا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة ضمن نصف النهائي من البطولة والتي اقيمت علي صالة رادس وأنتهت بنتيجة 39 / 23.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري شقيقة المنتخب التونسي في نهائي كرة اليد اليوم الاحد الموافق 26 / 1 / 2019، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، والتاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما يتم نقل اللقاء عبر قناة التونسية الوطنية، ولم يتم تحديد المعلق.
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