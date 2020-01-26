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مشاهد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

الأحد 26/يناير/2020 - 08:02 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية في بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً في يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020، على أراضي دولة تايلاند، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأحد، في تمام الساعة:

الثالثة والنصف عصراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الرابعة والنصف عصراً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الثانية والنصف ظهراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.


يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم 26-1-2020 في نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً روابط ماتش كوريا الجنوبية والسعودية بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء.
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