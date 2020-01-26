مشاهد مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

تابع لايف مباراة الأهلي والنجم الساحلي مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق النجم الساحلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.









بث مباشر لعبة الاهلي والنجم الساحلي اليوم ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل ثلاثة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدفين فقط لا غير في مرماه.ويدخل المدرب السويسري رينيه فايلر هذه المباراة القادمة أمام ضيفه فريق النجم الساحلي بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد الشناوي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / محمود عبد المنعم كهربا / جونيور أجايي.