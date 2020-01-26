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رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش yala ya AHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الأهلي والنجم الساحليNOW

الأحد 26/يناير/2020 - 07:37 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا في يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

روابط مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء وأصبحت المجموعة متشابكة للغاية، فالنجم الساحلي يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الهلال السوداني الذي لديه نفس العدد من النقاط، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
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