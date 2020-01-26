رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش yala ya AHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الأهلي والنجم الساحليNOW

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا في يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة:



