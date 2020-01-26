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رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر رابط ماتش ريال مدريد يلا شوت PLUS رابط مباراة ريال مدريدNOW

الأحد 26/يناير/2020 - 07:32 ص
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بوابة الفجر
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يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم 26-1-2020 في الدوري الإسباني مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر، وسوف يدخل فريق بلد الوليد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ريال مدريد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية.


 وفي مقابل ذلك نجح فريق بلد الوليد في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير أيضاً، بينما سقط فريق بلد الوليد في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.
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