Advertisements
رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر رابط ماتش ريال مدريد يلا شوت PLUS رابط مباراة ريال مدريدNOW
الأحد 26/يناير/2020 - 07:32 ص
Advertisements
Advertisements
يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم 26-1-2020 في الدوري الإسباني مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر، وسوف يدخل فريق بلد الوليد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ريال مدريد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية.
وفي مقابل ذلك نجح فريق بلد الوليد في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير أيضاً، بينما سقط فريق بلد الوليد في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.
Advertisements