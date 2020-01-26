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«KORA LIVE» مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ريال مدريد وبلد الوليد

الأحد 26/يناير/2020 - 07:27 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة: الحادية عشر مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. العاشرة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم 26-1-2020 في الدوري الإسباني ، مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء.
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