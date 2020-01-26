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ورطة في الأهلي.. السومة يغيب عن 3 مواجهات مصيرية

الأحد 26/يناير/2020 - 05:49 ص
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السومة
السومة
أميرة فطيم
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كشف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مدة غياب مهاجمه السوري عمر السومة، وذلك بعدما تعرض للإصابة في الكتف خلال مشاركته في مواجهة الرائد، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف، أحرزهم المهاجم السوري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


وأوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها خربين؛ تعرضه لخلع في الكتف، وحاجته إلى الخضوع لبرنامج علاجي سيصل إلى إسبوعين، ما يعني غيابه عن مواجهة فرؤق استقلال دونشبه الطاجيكي، والمقرر إقامتها الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشتعلة" في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.


كما سيفتقد الأهلي لخدمات مهاجمه السوري السومة أمام العدالة يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري السعودي، إلى جانب غيابه عن مواجهة الاتفاق، والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 6 فبراير القادم، في الجولة الـ17 من دوري المحترفين.


ومن المتوقع أن يعود السومه للمشاركة مع الأهلي في مباراة الوحدة، يوم 14 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري.


يذكر أن السومة يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 11 هدفا، متساويا مع مهاجم النصر عبد الرازق حمد الله، وخلف المتصدر بافتيمبي جوميز، نجم الهلال، برصيد 12 هدف.
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