تعليم الحدود الشمالية تعلن تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحا لثلاثة أيام

أعلن مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان تأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحا لمدة ثلاثة أيام، بداية من غد الأحد.

وذلك بناء على رأي اللجنة المختصة نتيجة استمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة, ويشمل ذلك جميع مدارس منطقة الحدود الشمالية ورياض الأطفال.

ووجهت إدارات التعليم في مناطق القصيم والجوف وتبوك والباحة بتأخير بداية الدارسة في مدارس المناطق إلى الساعة الـ 9 في يومي الأحد والاثنين، وذلك نظراً لموجة البرد الشديدة هذا الأسبوع وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وذكرت إدارة التعليم بمنطقة القصيم في تغريدة عبر حسابها في تويتر اليوم: "نظراً لما تمر به منطقة القصيم من برودة شديدة وحرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات مدارس تعليم القصيم فقد وجه المدير العام بإلغاء الاصطفاف الصباحي واعتماد بداية الحصةالأولى الساعةالثامنة والنصف يوم الأحد 1/ 6 /1441هـ مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير".

وذكرت إمارة منطقة الجوف في تغردة لها: "بناءً على توجيهات سمو أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونظراً لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ستكون بداية الدراسة ليومي الأحد والاثنين 1-2 / 6 / 1441هـ الساعة 9ص في ".