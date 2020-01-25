Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليم الحدود الشمالية تعلن تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحا لثلاثة أيام

السبت 25/يناير/2020 - 11:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلن مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان تأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحا لمدة ثلاثة أيام، بداية من غد الأحد.

وذلك بناء على رأي اللجنة المختصة نتيجة استمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة, ويشمل ذلك جميع مدارس منطقة الحدود الشمالية ورياض الأطفال.

ووجهت إدارات التعليم في مناطق القصيم والجوف وتبوك والباحة بتأخير بداية الدارسة في مدارس المناطق إلى الساعة الـ 9 في يومي الأحد والاثنين، وذلك نظراً لموجة البرد الشديدة هذا الأسبوع وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وذكرت إدارة التعليم بمنطقة القصيم في تغريدة عبر حسابها في تويتر اليوم: "نظراً لما تمر به منطقة القصيم من برودة شديدة وحرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات مدارس تعليم القصيم فقد وجه المدير العام بإلغاء الاصطفاف الصباحي واعتماد بداية الحصةالأولى الساعةالثامنة والنصف يوم الأحد 1/ 6 /1441هـ مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير".

وذكرت إمارة منطقة الجوف في تغردة لها: "بناءً على توجيهات سمو أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونظراً لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ستكون بداية الدراسة ليومي الأحد والاثنين 1-2 / 6 / 1441هـ الساعة 9ص في جميع المدارس".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منطقة الحدود الشمالية ثلاثة أيام تعليم تأخير الدوام

أخبار تهمك

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت 25 يناير 2020| تصريحات نارية من كيكي سيتين.. موعد مباراة البرسا المقبلة.. وتعليق غريب من نجم البلوجرانا

منذ ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 25 يناير 2020

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

شتيجن يتحدث عقب خسارة برشلونة أمام فالنسيا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

المتأهلون إلى دور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا 2020

منذ ساعة و 18 دقيقة

مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 13 ساعة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

موضوعات متعلقة

"تعليم الطائف" يُقِر موعد الدوام الصيفي.. الاصطفاف "6:45"

بسبب البرد القارس.. تأخير الدراسة في مناطق الجوف وتبوك وحائل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status