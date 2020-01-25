Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شووت MATCH Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة

السبت 25/يناير/2020 - 01:11 م
Advertisements
Advertisements

تتجه أنظار متابعي الكرة الاسبانية، إلى مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر أمام فالنسيا المقرر إقامتها على ملعب “ميستايا” اليوم 25 يناير، في مواجهة قوية من أبرز مباريات اليوم ضمن لقاءات الجولة رقم 21 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم، ويستهدف البلوغرانا إلى التغلب على خصمه والظفر بالثلاث نقاط للاحتفاظ بصدارة الترتيب العام.

 

مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر

سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد فالنسيا بث مباشر اليوم عند الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 5:00 مساءا بتوقيت مصر، عبر قناة beIN Sports HD2، وكلفت إدارة القناة المعلق حفيظ دراجي للتعليق على اللقاء المثير.

 

وشارك برشلونة يوم الأربعاء الماضي في بطولة كأس ملك اسبانيا، وأمن عبوره إلى دور الـ16 بعد فوزه على إيبيزا 2-1، حيث واجه البرسا صعوبة في اللقاء أمام فريق متواضع للغاية، ويعود الفضل للمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذي أنقذ برشلونة بعد ان سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

 

وكانت المباراة الأولى لبرشلونة تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتيين، قد انتهت بفوزه على غرناطة 1-0، في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل ليونيل ميسي هدف الفوز في الدقيقة 76 من زمن المباراة، ونتيجة لذلك، بقية حامل اللقب في صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة من 20 مباراة، لكن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط، والذي أمامه فرصة في الفوز على بلد الوليد يوم غداً الأحد.


 

 

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

صحيفة إسبانية: مبابي سينتقل إلى ريال مدريد في هذا الموعد

منذ ساعة و 11 دقيقة

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

قرار صارم من كارتيرون بعد التعادل أمام مازيمبي

منذ ساعة الا ربع

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 20 ساعة

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ حوالي 16 ساعة

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

10:53 ص

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status