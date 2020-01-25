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«قناة مفتوحة KSA» مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال الآن Hilal Today

السبت 25/يناير/2020 - 11:41 ص
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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال
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يلتقي فريق الهلال السعودي بنظيره الشباب اليوم السبت على استاد الملك فهد الدولي لحساب منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، وستكون هذه المباراة مصيرية بالنسبة للزعيم الذي سيضع كل ثِقله فيها لاستعادة الصدارة من النصر.

 

ويقدم موقع الفجر الرياضي لزواره رابط مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر فضائية السعودية الرياضية 1 بصوت المعلق جعفر الصليح، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي.

 

يدخل الهلال مباراته القادمة وهو متواجداً بالمركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 31 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن النصر الذي خطف المركز الأول من الزعيم على حساب الاتفاق في مباراة الجولة ذاتها.

 

وكانت آخر مواجهات الموج الأزرق أمام الفيصلي بالجولة الـ12 من الدوري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

 

وعلى الجانب الآخر، يتواجد الشباب بالمركز التاسع على لائحة ترتيب فرق الدوري برصيد 21 نقطة، وسيسعى الفريق للخروج بنتيجة إيجابية من أمام خصمه العنيد.

 

لن يتغيب عن قائمة الزعيم أي لاعب في مواجهة الشباب اليوم، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب رازفان لوشيسكو، والذي من المتوقع أن يعتمد على ذات الطريقة المُستخدمة في المباريات السابقة، وسيتكون تشكيلة الهلال أمام الشباب على النحو التالي:

 

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك

جوستافو كويار – عبد الله عطيف

سالم الدوسري – سيباسيتان جيوفينكو – كارلوس إدواردو

بافيتيمبي جوميز

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