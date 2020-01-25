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بث مباشر برشلونة | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر بدون تقطيع KOoORA GOAL يلا شوت رابط ماتش برشلونة beIN

السبت 25/يناير/2020 - 11:14 ص
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برشلونة وفالنسيا
برشلونة وفالنسيا
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بث مباشر برشلونة | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر بدون تقطيع KOoORA GOAL يلا شوت رابط ماتش برشلونة beIN يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على فالنسيا مساء اليوم السبت، في اطار المرحلة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي ستقام على ملعب الميستايا معقل الخفافيش، ويأمل الفريق الكتالوني إلى استعادة بريقه والعودة بالعلامة الكاملة من هذا اللقاء الصعب، لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

بث مباشر برشلونة | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر بدون تقطيع KOoORA GOAL يلا شوت رابط ماتش برشلونة beIN برشلونة مباراته الأخيرة أمام إيبيزا بتحقيق فوز صعب وهزيل بهدفين مقابل هدف في الدور الأخير من كأس الملك، ليتأهل إلى ثمن نهائي البطولة، وفي آخر مباراة في مسابقة الليجا، فاز برشلونة بصعوبة على غرناطة  بهدف دون رد، ويسعى إلى تحسين أدائه ونتائجه تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتيين، والذي يصطدم بأول اختبار جدي أمام الخفافيش.

بث مباشر برشلونة | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر بدون تقطيع KOoORA GOAL يلا شوت رابط ماتش برشلونة beIN برشلونة صعوبة المهمة التي تواجهه، لاسيما أن الفريق ينبغي عليه الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني الذي يتزعمه بفارق الأهداف فقط عن غريمه ريال مدريد، علماً أن كل منهما يمتلكان نفس الرصيد (43)، لذلك سوف يقدم زملاء ميسي مجهود مضاعه للخروج بنتيجة الفوز والابتعاد بالصدارة.

بث مباشر برشلونة | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر بدون تقطيع KOoORA GOAL يلا شوت رابط ماتش برشلونة beIN فريق فالنسيا الذي يقدم موسم جيد إلى حد ما، فهو يحتل حالياً المركز السابع برصيد 31 نقطة، ويواجه ضغط كبير الآن، ويتوجب عليه تحقيق الانتصار على العملاق الكتالوني لتحسين تواجده في جدول ترتيب الليجا.

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تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 25 يناير 2020، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، وسيتم نقل لعبة برشلونة اليوم عبر قناة بي ان سبورت HD3 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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