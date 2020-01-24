مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي بدون تقطيع zamalek today

الدقيقة 55 والنتيجة تشير إلى تعادل الزمالك مع مازيمبي 0-0 في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





يواجه الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





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ويقام اللقاء بين الزمالك ومازيمبي عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب السلام بالقاهرة.





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ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط، من انتصارين أمام زيسكو وبريميرو دي اوجستو، وهزيمة أمام مازيمبي وتعادل مع زيسكو في المباراة الثانية.





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الزمالك آخر لقاء لعبه كان بتاريخ 15 يناير واستطاع أن يحقق الفوز أمام الجونة بثنائية نظيفة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





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ويتواجد مازيمبي في صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات أمام الزمالك وبريميرو دي اوجستو وزيسكو، وتعادل أمام بريميرو دي أوجستو في المباراة الأولى.





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الزمالك سجل 5 أهداف ودخل مرماه 4 أهداف بينما أحرز مازيمبي 8 أهداف، ودخل مرماه 3 أهداف في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي





وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك ومازيمبي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على قناة bein sports Hd 2.





ترتيب مجموعة الزمالك حتي الآن :-





1 - مازيمبي 11 نقطة

2 - الزمالك 8 نقاط

3 - أول أغسطس نقطتين

4 - زيسكو نقطتين



