live بث مباشر الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي اليوم يلا شوت 24-1-2020 كورة لايف ZamaleK

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معلومات مباراة الزمالك ومازيمبي

🏆 البطولة : دوري أبطال إفريقيا 2019 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : الجمعة الموافق 24-1-2020 .

📺 القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

🎤 التعليق الصوتي : علي محمد علي .

🏟 ملعب المباراة : استاد السلام.

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .









مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي

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