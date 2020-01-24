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نتيجة مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم في دوري أبطال إفريقيا | مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي بث مباشر | هدف الزمالك الآن yalla shoot

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:05 م
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الزمالك
الزمالك
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كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نادي مازيمبي الكونغولي GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا YALA SHOOOT PLUS وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط خلال هذا اللقاء.

يلا شوت حصري ويرغب نادي الزمالك في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد غياب طويل عن هذا اللقب منذ عام 2002 في مباراة هامة ضد فريق مازيمبي الكونغولي YALA KOORA ولكنه قد حقق لقب الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي KOORA ONLINE.

كورة ستار وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على جميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا في السنوات الأخيرة والحالية GOAL KOORA حيث ستذاع المباراة بين نادي الزمالك وفريق مازيمبي عبر قناة بين سبورتس BEIN MATSH 2HD.

يلا كورة وحقق نادي الزمالك فوزين فقط في دور المجموعات على فريقي زيسكو الزامبي واول اغسطس الانجولي في المباراتين التي اقيمتا في مصر COOL KOORA وتعرض لهزيمة قاسية من فريق مازيمبي الكونغولي وتعادل مع فريق زيسكو الزامبي على أرضه ووسط جماهيره YALA SHOOOT PLUS.

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