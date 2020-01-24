live| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Zamalek Channel

مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي بث مباشر جودة عالية بدون تقطيع

YALLA SHOOT يستعد الفريق الأول لكرة القدم يلا شووت بنادي الزمالك كورة ستار لخوض مباراة هامة ومصيرية أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي كورة ستار مباراة الزمالك ومازيمبي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة كورة أون لاين الزمالك اليوم من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بدون تقطيع.





KORA STAR موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي والقنوات الناقلة

KORA ONLINE ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي كورة لايف مباراة الزمالك اليزن على ستاد السلام الجديد في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر كورة أون لاين، و10:00 بتوقيت السعودية يلا شوت، وتُنقل على الهواء yalla shoot عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD2 بأداء صوتي للمعلق kora star المصري علي محمد علي مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي جودة عالية بدون تقطيع.





KORA LIVE التشكيل المُتوقع لـ فريق الزمالك ضد مازيمبي .. شيكابالا المفاجأة

BEINMATCH ومن المتوقع أن يحدث الفرنسي باتريس كارتيون المدير الفني لفريق الزمالك بي إن سبورت لايف العديد من التغييرات bein match بحكم درايته الفرنسي الجيدة بالفريق الكونغولي الذي سبق له تدريبه yalla shoot حيث ينتظر أن يشهد الاسكواد الأساسي kora star للفارس الأبيض الدفع بمحمود عبد الرازق kora live قائد القلعة البيضاء في شوط المباراة الثاني يلا كورة لايف على أن يكون الأباتشي هوا مفاجأة اللقاء بي إن لايف ويأتي تشكيل الأبيض المتوقعة لبداية مباراة مازيمبي مشاهدة مباشرة مباراة الزمالك كورة لايف كالتالي:_





في حراسة المرمى :محمد أبوجبل

وفي خط الهجوم: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام

وفي خط الوسط” طارق حامد – فرجاني ساسي

في الخط الهجومي: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد بث مباشر مباراة الزمالك كورة لايف.





KORA STAR مازيمبي تأهل رسمياً والزمالك يبحث عن البطاقة الثانية

YALLA SHOOT وكان فريق مازيمبي الكونغولي يلا شووت قد ضمن التأهل الرسمي لدور ربع نهائي يلا لايف بطولة دوري أبطال أفريقيا كورة لايف بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط كورة ستار ، فيما يبحث فريق الزمالك kora star في مباراة الليلة kora online عن حجز التذكرة الثانية من هذه المجموعة bein match من أجل ضمان العبور للدور التالي من bein live البطولة الأفريقية حيث يحتل الفارس الأبيض الترتيب الثاني برصيد 7 نقاط بث مباشر جودة عالية مباراة الزمالك ومازيمبي بدون تقطيع.



