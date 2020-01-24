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استدرجه لمحل شقيقه وتخلص منه.. اعترافات المتهم بقتل مقاول في الطالبية

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:45 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أدلي المتهم بقتل مقاول في منطقة الطالبية بالجيزة، بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات التي أجريت معه، وتبين أنه قام باستدراج المجني عليه لمحل سجائر خاص بشقيقه ولدى وصوله باغته بالتعدي عليه بالضرب على رأسه، بقطعة حجر فأفقده الوعي، ثم قام بسحبه لداخل المحل واستكمل التعدي عليه حتي أودى بحياته وعقب ذلك اتصل بشقيقه 40 عاما، مالك محل السجائر، وزوج شقيقته عامل بمحل الأول.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه طلب منهما مساعدته في التخلص من الجثة، حيث استأجر الثاني سيارة ملاكى (ملك صديق له سائق ومقيم بدائرة القسم) وقاموا بنقل الجثة والتخلص منها بإلقائها بترعة الجيزاوية بطريق القاهرة أسيوط الزراعي.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقي إخطارا من الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغا، من مقاول 35 عاما، ومقيم بدائرة القسم وأصل إقامته ببنى سويف، بخروج شقيقه "حسن" 32 عاما، مقاول ومقيم بذات العنوان، من مسكنه بالدراجة النارية خاصته وعدم عودته.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن العثور على الدراجة النارية الخاصة بالمتغيب دائرة القسم، كما أسفرت الجهود عن تحديد شخصية تاركها، حيث تبين أنه صديق المتغيب ويعمل كهربائيا 33 عاما، ومقيم بدائرة القسم.

وتوصلت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع إلى أن المجني عليه مدين للمبلغ بغيابه بمبلغ 68 ألف جنيه، قيمة شراكه بينهما بأحد المقاهي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وتمكن المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة من ضبطه.

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وتم استهداف الأول والثاني وضبطهما والسيارة المستخدمة في نقل الجثة، بمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهم المذكور أقرا بها، وبسؤال مالك السيارة أيد ما جاء باعترافات المتهم، وقرر بسابقة قيام الثانى باستئجار السيارة منه بزعم قضاء واجب عزاء وعقب إعادته للسيارة عثر بحقيبتها على آثار دماء وبالاستفسار منه عن ذلك أخبره بقيامه بشراء كمية من اللحوم ما نتج عنه وجود آثار الدماء المشار إليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة قرر العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مقاول قتل المتهم الطالبية

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