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يلا شوت الجديد beIN SPORTS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yaLla ShOoT NeW

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:12 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف الزمالك نظيره مازيمبى الكونغولى مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

تقام المباراة في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد السلام.

ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق علي محمد علي.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر برصيد 10 نقاط، فيما يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
الزمالك الساعة 9 قناة 2
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