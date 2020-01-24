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يلا شووت MATCH الوداد مشاهدة مباراة بريشيا وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ميلان قناة مفتوحة

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:58 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يتواجه اليوم الجمعة نادى أسي ميلان الإيطالي مع نظيره نادى بريشيا الإيطالي في إطار منافسات الجولة الواحد و العشرين من مسابقة الدورى الإيطالي الممتاز.



موعد المباراة :
علي أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة الا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة و ستلعب علي أستاد ماريو ريجامونتى و ستذاع علي قناة بي إن سبورت الرابعة.


ترتيب الفريقين :
و يمتلك نادى أسي ميلان الإيطالي ثمان و عشرين نقطة يحتل بهم المركز الثامن بفارق نقطتين عن نادى كاليارى في المركز السادس , و يطمح نادى أسي ميلان الإيطالي في الوصول الي المركز الرابع الذي يحتله روما برصيد ثمان و ثلاثين نقطة لضمان التواجد في دورى أبطال أوروبا .

و يمتلك نادى بريسيا الإيطالي خمسة عشر نقطة في المركز التاسع عشر بفارق نقطة عن نادى ليتشي في المركز الساسع عشر , و يطمح نادى بريشيا في الوصول الي مركز هادئ في منتصف الجدول لضمان البقاء في الدورى الموسم القادم

يستضيف فريق بريشيا نظيره ميلان فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الجمعة على ملعب "ماريو ريجامونتى" فى افتتاح منافسات الجولة الـ 21 من الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

ويحتل بريشيا المركز التاسع عشر وقبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد ميلان فى المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

ويسعى ميلان للفوز باللقاء ليستمر فى صحوة الانتصارات التى حققها مع آخر مواجتين أمام كل من كاليارى وأودينيزى، فيما يحاول بريشيا الفوز للهروب من منطقة الخطر للهبوط لدورى الدرجة الأولى فى الموسم المقبل.

وسيعتمد ستيفانو بيولى المدير الفنى للروسينييرى فى لقاء اليوم على النجم السويدى المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش المنضم للفريق هذا الشهر فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسى الأمريكى، حيث سجل أول أهدافه مع ميلان فى مرمى كاليارى بالجولة قبل الماضية.

ميلان الساعة 9.45 قناة 3
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