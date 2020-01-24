نجلة الشهيد رامي هلال توجه رسالة مؤثرة لوالدها (فيديو)



وأعربت "جيدا"، خلال استضافتها، مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، عن اشتياقها لوالدها، معلقة:" بابا وحشني واللي مصبرني إنه في مكان أفضل، ولو راح في آلاف زيه واقفين على الحدود في عز البرد بيحموا مصر، ويدافعوا عننا وعارفين إنهم في أي لحظة ممكن ميرجعوش لولادهم".



وتابعت نجلة الشهيد المقدم رامي هلال : "كل اللي على الحدود رجالة زي بابا وبيحموا مصر ولسه مكملين.. تحيا مصر".





وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، خلال الاحتفال بعيد الشرطة، أسرة الشهيد المقدم رامي هلال، الذي استشهد أثناء رئاسته لمأمورية القبض على الإرهابي الذي فجر قنبلة بجوار مسجد الاستقامة، واختبأ بمنطقة الحسين.



أعربت الطفلة جيدا رامي هلال، نجلة الشهيد المقدم رامي هلال، عن فخرها بوالدها والتضحية التي قدمها من أجل حماية الوطن، قائلة: "أنا بنت البطل الشجاع اللى ضحى بنفسه عشان مصر كلها".