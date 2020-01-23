الشوط الثاني: مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم| نتيجة مباراة ليفربول الآن| يلا شوت ماتش ليفربول بدون تقطيع kora star

يواجه ليفربول نظيره ولفرهامبتون، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





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ويقام اللقاء بين ليفربول ونظيره ولفرهامبتون عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت جرينتش .





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ولفرهامبتون في آخر لقاء له حقق الفوز بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ساوثهامبتون.





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بينما نجح ليفربول من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين أمام مانشستر يونايتد في لقائه السابق، لحساب نفس الجولة.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم يلا شوت yalla shoot

ويحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، بعد أن فاز في 21 لقاء، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل 52 هدف ودخل مرماه 14 هدف.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم كورة أون لاين kora online

ويتواجد ولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 34 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات وخسر في 5 لقاءات وتعادل 10 مرات، وسجل 34 هدف ودخل مرماه 30 هدف.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

وتبث المباراة بين ليفربول وولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة Bein sports Hd 2.