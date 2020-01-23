كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربو (هدف صلاح)

مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي اليوم الخميس ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.





مباراة ليفربول ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD2 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون وفي بث مباشر عبر الانترنت





كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .







