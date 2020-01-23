أسعار العملات اليوم الخميس 23-1-2020 في البنوك المصرية





أسعار العملات اليوم





استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 23-1-2020 في البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك، واستقرت أسعار العملات في البنوك خلال تعاملات اليومين الماضيين بعد انخفاضها المتكرر خلال الفترة الماضية وجاءت الأسعار على النحو التالي:





سجل سعر الدولار اليوم نحو 15.83 جنيه للشراء، و 15.93 جنيه للبيع





سجل سعر اليورو اليوم نحو 17.60 جنيه للشراء، و 17.74 جنيه للبيع.





سجل سعر الجنيه الإسترلينى نحو 20.56 جنيه للشراء، 20.77 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى نحو 4.20 جنيه للشراء، و 4.24 جنيه للبيع.





سجل سعر الدينار الكويتى نحو 51.82 جنيه للشراء، 52.41 جنيه للبيع



