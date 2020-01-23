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وزير التعليم: نتعاون مع شركة بريطانية لوضع نظام الامتحانات

الخميس 23/يناير/2020 - 03:47 ص
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وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
داليا الحسين
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تتعاون مع إحدى الشركات البريطانية لوضع نظام الامتحانات، مضيفًا: "لدينا أمور نفخر بها فيما يخص ملف التطوير".

وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الأربعاء، أنه سوف يعقد لقاءات مع وزير التعليم البريطاني لكي يقوم بنقل تجربة الامتحانات بمصر إلى بلاده.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الشركة البريطانية التي تضع نظام الامتحانات أكدت لوزير التعليم البريطاني أن مصر تمثل أكبر تجربة قامت بها في تاريخها، وهي إشادة كبيرة، خاصة أن هذه الشركة تعمل في 190 دولة.

وتابع وزير التربية والتعليم: "512 ألف طالب في المرحلة الثانوية يؤدون الامتحانات يوميًا، وهو أمر غير مسبوق، لذلك الدول تحاول فهم منظومة التعليم في مصر".
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مصر امتحانات الامتحانات اليوم أخبار

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