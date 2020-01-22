ترامب: واشنطن تضيف المزيد من البلدان لحظر السفر قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتحرك لإضافة المزيد من الدول إلى قائمة حظر السفر الخاصة بها، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى، قائلًا إن التغييرات سيتم الإعلان عنها قريبًا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".



تعتزم ادارة ترامب إضافة سبع دول - بيلاروسيا واريتريا وقيرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا - الى القائمة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية يوم الثلاثاء.



وعلي صعيد آخر، أوضح ترامب أنه يتوقع أن يكون قادرًا على إبرام صفقة تجارية مع أوروبا، لكن سيكون التفاوض على اتفاق أصعب من الاتفاق التجاري الذي توسط فيه مع الصين.



وقال ترامب في مؤتمر صحفي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: " أشك في اننا سنبرم صفقة، وإلا يتعين علينا القيام بشيء آخر".

