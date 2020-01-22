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خبير أمني إلى الإخوان: القيادات بياكلوا بغاشة في تركيا ويوزعولكم فتات

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:12 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مخطط الجماعة الإرهابية لزعزعة استقرار البلاد جاء في هذا التوقيت لطمس احتفال المصريين بعيد الشرطة، مستدلًا على ذلك باختيارهم 25 يناير تحديدًا للقيام بالفوضى الخاصة بهم.

وأوضح "البسيوني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الشرطة هو الجهاز الذي يواجه الجريمة الإرهابية وهؤلاء العناصر؛ ولذا يحاولوا طمس هذا اليوم، مشيرًا إلى أنهم يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لبث سمومهم كأسرع سلاح للشعب بالحديث عن الأوضاع في مصر، بعد فشلهم في التفجيرات والاغتيالات.

وعقب مساعد وزير الداخلية الأسبق، على اعترافات بعض عناصر الإخوان الإرهابية لما كان مخطط له في 25 يناير، قائلًا: "وشهد شاهد من اهلها، بعد الاعترافات دى عايزين إيه تاني"، مضيفًا لأعضاء الإخوان: "قيادات الإخوان بياكلوا بغاشة في تركيا، ويوزعوا لكم فتات".
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الكلمات المفتاحية

قيادات الإخوان خبير أمني تركيا الإخوان

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